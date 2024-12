Canoas cria câmara para debater desenvolvimento da indústria na cidade

Com o intuito de recuperar e revitalizar o setor industrial, a cidade de Canoas, na Região Metropolitana, anunciou a criação da a Câmara Temática do Desenvolvimento Industrial. Trata-se de uma iniciativa que reúne o Poder Público, empresários e trabalhadores para propor ações estratégicas que impulsionem a economia da cidade.

A nova Câmara contará com a participação de representantes de diversas secretarias municipais, sindicatos do setor industrial e instituições de ensino como a Ulbra e a Unilasalle, além de entidades como Sesi, Senai e Sebrae. A coordenação ficará sob responsabilidade do prefeito ou de um representante designado.

Com um conjunto de objetivos bem definidos, a Câmara se compromete a realizar diagnósticos detalhados, propor soluções inovadoras e envolver a comunidade no processo de desenvolvimento econômico. Um dos focos principais é a modernização da indústria de transformação da cidade, incorporando novas tecnologias que respeitem as questões ambientais e sociais. A proposta de estreitar a colaboração entre as indústrias e o setor educacional também é essencial, criando oportunidades de integração para jovens e promovendo a inclusão no mercado de trabalho. Além dessas iniciativas, a Câmara poderá criar grupos de trabalho específicos para tratar de temas prioritários e elaborando seu Regimento Interno no prazo de até 60 dias.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabin, a criação desse colegiado reforça o compromisso com o futuro do setor industrial. "A Câmara fortalece a ideia de uma Canoas mais próspera e dinâmica, onde todos os setores envolvidos, públicos e privados, têm voz ativa e colaboram para o desenvolvimento da cidade. Criamos um ambiente colaborativo que pode transformar Canoas em um polo de inovação e sustentabilidade", afirma.