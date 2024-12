Casarões antigos de Novo Hamburgo ganham placas de identificação

Quem não conhece a história por trás dos casarões de Novo Hamburgo agora poderá desbravar a memória desses espaços de uma forma mais fácil. A partir da rota Caminhos de Hamburgo Velho, 16 casas vão receber placas acrílicas de identificação.

Em uma parceria entre a Secretaria da Cultura e a Diretoria de Turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o projeto colabora para o tour autoguiado. Nas placas, além da identificação, há informações resumidas acerca da casa, com foco em curiosidades pouco conhecidas, e um QR Code direcionando para a página específica do prédio no site do turismo (turismo.novohamburgo.rs.gov.br).

"Esse é um passo importante para a manutenção da memória e o fortalecimento da nossa identidade cultural", avalia o diretor de Turismo, Deivid Schu. Para ele, a ação torna a trajetória como sociedade viva e acessível a todos, enriquecendo a experiência de quem vive e visita a cidade.

"Os casarões geram muita curiosidade. Sempre que acontece uma atividade em Hamburgo Velho, recebemos muitas perguntas sobre a história dos prédios", conta o secretário da Cultura, Ralfe Cardoso. "Essas placas vão facilitar o acesso da comunidade às informações. E elas também valorizam o trabalho de um artista local, o Pedro Lauffer, que desenhou cada uma das fachadas", acrescenta.

De acordo com o coordenador do departamento de Patrimônio Histórico e Cultural, Fernando Carvalho, as placas foram posicionadas de maneira estratégica: elas seguem a recomendação de altura do Manual Brasileiro de Sinalização Vertical de Regulamentação e foram fixadas à direita, sugerindo que as casas são obras de arte.