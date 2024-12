Casa de Cultura de Gravataí será reaberta após passar por sete meses de reformas

Após sete meses de reforma, a Casa de Cultura de Gravataí será entregue à comunidade na segunda-feira (16). O investimento na reforma foi de R$ R$ 613,5 mil. A partir de 2025, o edifício histórico funcionará como sede da Secretaria Municipal da Cultura e receberá atividades culturais diversas, como exposições, oficinas de arte, peças de teatro, recitais e saraus.

Construído na segunda metade do século XIX, o sobrado de dois andares funcionou por quase 130 anos como prefeitura do município. Antes disso, no entanto, o edifício havia servido como armazém, no térreo, e moradia, no segundo piso. Segundo o historiador Carlos Albani, o prédio histórico, tombado municipalmente, recebeu muitos eventos oficiais desde o século retrasado e sempre foi um ponto de referência

"O sobrado também já foi local de velórios de autoridades e personalidades, além de ser palco de atos de servidores públicos. Mais de 30 prefeitos despacharam daquele prédio. Por isso, a reforma da antiga prefeitura é fundamental para a preservação da história de Gravataí, assim como a criação da Casa de Cultura é um fato histórico para as artes da cidade", avalia Albani.