Hospital de Pronto Socorro de Canoas terá reforma em quatro etapas

O prefeito de Canoas, Jairo Jorge, assinou a ordem de início dos serviços para a reforma completa do Hospital de Pronto Socorro (HPS). O prazo máximo para conclusão dos serviços é de 120 dias, a contar do início das obras.

A estrutura física do HPS segue atendendo casos de baixa e média complexidade, aqueles em que não há risco de vida do paciente. Já os atendimentos de alta complexidade são realizados no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde parte das UTIs e o corpo clínico estão alocados.

O prefeito destacou a importância do hospital e o compromisso da Prefeitura em iniciar as obras. "Nós decidimos pelo caminho mais difícil, que era garantir os atendimentos de emergência junto com o Graças até que fosse possível recuperar o HPS. Uma das nossas exigências foi que a obra ocorra durante 24 horas, de domingo a domingo. Temos uma empresa séria e muito responsável à frente, por isso, acredito que estas obras serão concluídas ainda antes deste prazo, para que a nossa população volte a contar com os serviços plenos deste hospital", reforçou.

O cronograma para obras do HPS será realizado em quatro etapas. A primeira será voltada para os centros cirúrgico e de imagem e área para atendimento de traumatologia. Depois, o enfoque será na área de pronto atendimento e UTI do térreo. Posteriormente, áreas de apoio administrativo, cozinha, almoxarifado, vestiários receberão melhorias, e, por último será a vez da área que atualmente está sendo utilizada para atendimentos de média e baixa complexidade.

A sede do Hospital de Pronto Socorro teve o primeiro andar e o setor de emergência totalmente atingidos pela enchente de maio. As obras que permitiram a retomada parcial no final de setembro iniciaram ainda em junho. A Prefeitura de Canoas garantiu, junto ao governo federal, mais de R$ 50 milhões para a aquisição de equipamentos hospitalares e realização das obras de recuperação do hospital, além de R$ 10 milhões encaminhados pelo governo do estado para a compra de equipamentos, totalizando mais de R$ 60 milhões em recursos que estão garantidos ao município da Região Metropolitana.