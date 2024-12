Centro de monitoramento de Canoas passa por modernização

O sistema de videomonitoramento de Canoas está em processo de modernização a partir do novo cercamento eletrônico Leste-Oeste, entregue nesta semana. Distribuídas em diferentes pontos do município, as câmeras estão conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). Em maio, apenas 85 equipamentos seguiam em operação devido a catástrofe climática, com os esforços conjuntos, a estrutura possui cerca de 140 câmeras de monitoramento operando em perfeitas condições distribuídas em vias, esquinas e prédios públicos.

O cercamento eletrônico Leste/Oeste conta com 10 pontos de passagem estratégicos, totalizando 17 câmeras. Soma-se ao atual sistema outros 20 equipamentos reportados ao sistema do Governo do Estado, inclusive com tecnologia de identificação de placas, que aumenta o cercamento no município para 37 câmeras.

"O objetivo desse cercamento eletrônico, basicamente, é aumentar a segurança e ampliar o controle sobre a circulação de veículos que podem estar em situação irregular de furto ou roubo. Atualmente, temos essa circulação muito forte de veículos do lado leste para o oeste da cidade e que agora aumenta o monitoramento nesse perímetro urbano dividido tanto pela BR-116, quanto pelos trilhos do trem. Ainda serve para ajudar em questões administrativas, como para a Diretoria de Trânsito e para o combate ao descarte irregular de lixo", explicou o secretário de Segurança de Canoas, Álex Brandão.

Ainda de acordo com o secretário Brandão, parte das estruturas também tiveram a substituição da tecnologia, o que representa um ganho significativo na geração de imagens. Atualmente, as câmeras estão todas posicionadas em locais estratégicos e ligados a modernos softwares que projetam as cenas captadas no Centro de Comando. As melhorias asseguram maior nitidez e, por consequência, contribuem para uma maior agilidade na resposta das equipes de patrulhamento da Guarda Municipal (GM) e demais forças de segurança, especialmente na identificação de suspeitos e no flagrante de delitos.

Conforme os órgãos de segurança, o sistema de câmeras previne crimes, como invasões e furtos, a partir do monitoramento de comportamentos suspeitos; garante resposta mais rápida das autoridades em caso de incidentes, como assaltos ou situações de emergência; possibilita vigilância contínua de áreas críticas, como centros comerciais, escolas e parques, aumentando a sensação de segurança; assegura a vigilância contínua de locais estratégicos; ainda reduz a necessidade de patrulhas físicas constantes, permitindo o uso mais eficiente dos recursos policiais; e além disso, ainda fornece provas visuais que podem ser cruciais para investigações e processos judiciais.