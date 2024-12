Cavalo Caramelo tem destino definido em Canoas

o cavalo Caramelo teve, enfim, seu destino selado a transferência do animal foi autorizada para a instituição de ensino, por meio de um termo de adoção responsável de equino, assinado pela secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Fabiane Tomazi Borba, e pelo presidente da Aelbra (mantenedora da Ulbra), Carlos Melke. Considerado um símbolo de resistência durante a histórica cheia do mês de maio no Rio Grande do Sul,. Em uma nota enviada nesta semana, a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) confirmou que, por meio de um termo de adoção responsável de equino, assinado pela secretária do Bem-Estar Animal de Canoas, Fabiane Tomazi Borba, e pelo presidente da Aelbra (mantenedora da Ulbra), Carlos Melke.

O resgate foi realizado no dia 9 de maio por uma equipe que anestesiou o cavalo ainda no telhado, transportou-o em um bote e, posteriormente, o transferiu em um caminhão do Exército até o hospital, que é referência no tratamento de animais de grande porte. De acordo com laudo produzido pelo coordenador do curso de Medicina Veterinária da Ulbra, veterinário Jean Soares, o animal apresentou sinais sugestivos de maus-tratos e, durante exame clínico, foram constatados problemas que antecederam a ocorrência do resgate.

O animal apresenta um desenvolvimento corporal inadequado para sua idade (entre seis e oito anos), conforme verificado pela cronologia dentária. Este fato indica que o cavalo sofria de desnutrição severa há um longo período de tempo, antes mesmo da enchente. Foram observados sinais de restrição física prolongada no corpo do animal, com corda e atrelagem na cabeça e no corpo, sugerindo que o cavalo foi mantido amarrado por longos períodos, tendo sido, provavelmente, usado como um animal para transporte em carroça.

Caramelo foi vacinado contra tétano, influenza e encefalomielite equina, além de receber cuidados odontológicos e a implantação de um microchip para identificação Atualmente, o equino está saudável e não está mais tomando suplemento, pois engordou mais de 50 quilos desde que chegou à Ulbra, já pesando cerca de 400 quilos. A universidade projeta a construção de um santuário para que o animal possa desfrutar de sua aposentadoria e está em busca de parceiros para que a obra seja concretizada. Atualmente, Caramelo é mantido na fazenda-escola da Ulbra, ao lado de outros animais de grande porte. Além dele, cerca de 1,5 mil animais receberam atendimento no HV da Ulbra, incluindo cães, gatos e equinos.