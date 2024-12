Árvores atingidas pela enchente serão suprimidas em Lajeado

A Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade de Lajeado confirmou que oito ipês-amarelos serão removidos da rua Júlio de Castilhos. As árvores são nativas e, após terem sido atingidas pela enchente de maio de 2024, estão com o estado comprometido. A supressão se faz necessária por razões de segurança para os pedestres e para a reconstrução da calçada de passeio, que se encontra destruída e impede que os pedestres transitem em segurança pelo local.

As árvores foram danificadas pela enchente e ficaram comprometidas pelos maquinários que realizaram a limpeza da rua, havendo necessidade da remoção dos exemplares a fim de evitar acidentes no local, como a queda de ramos ou o tombamento das próprias árvores, uma vez que elas podem estar comprometidas estruturalmente. Como medida compensatória pela supressão da vegetação, serão plantadas oito mudas de pitangueira no local.

A prefeitura confirmou que outras árvores também serão suprimidas em Lajeado. Uma árvore da espécie exótica Extremosa será retirada da rua Saldanha Marinho, bairro Centro, em razão do seu estado precário. A árvore está com raízes superficiais, tronco com ferimentos, copa com ramagem verde, porém com ferimentos e apodrecimentos nos ramos e infestação por erva-de-passarinho.

Já na rua Bento Gonçalves, também no Centro, outra árvore da espécie Extremosa será retirada. A árvore está com severa perda de madeira, principalmente junto às raízes. A madeira que resta está apodrecendo internamente, com os seus ramos em contato com a fiação de telefone e internet, será suprimida. Como medida compensatória, outras duas árvores de espécie florestal a ser definida serão plantadas no local próximo à supressão.