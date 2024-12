Segundo ônibus envelopado inicia circulação em Caxias do Sul

Buscando alternativas que visem arrecadar novas receitas para contribuir com o subsídio das tarifas para os usuários do transporte coletivo urbano, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul informou que entra em operação nesta terça-feira (10), o segundo ônibus da frota da concessionária com envelopamento total. O ônibus rodará na linha L02 - Salgado Filho e terá patrocínio da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Desde novembro, a mesma linha já conta com um ônibus envelopado com a identidade visual do Círculo Saúde.

O envelopamento total da carroceria do ônibus está permitido desde março de 2023, quando a pasta anunciou ajustes que flexibilizaram os espaços publicitários nos ônibus. Além do envelopamento, a concessionária comercializa espaços nos vidros traseiros por meio do busdoor (externo) e busindoor (interno). Os valores arrecadados com essa comercialização de publicidade são destinados ao Fundo Municipal de Transportes, para serem utilizados no abatimento do cálculo tarifário da tarifa geral do sistema como forma de subsídio.

O diretor executivo da concessionária, Gustavo Marques dos Santos, destaca a sustentabilidade que a comercialização da publicidade na carroceria dos ônibus representa. "Ao integrar a publicidade no ônibus, conseguimos gerar recursos que ajudam a reduzir a tarifa do sistema, aliviando justamente o bolso dos passageiros. Além disso, essa parceria com instituições locais, como a UCS, fortalece essa conexão entre o transporte coletivo e a comunidade, contribuindo para o desenvolvimento de todo o município", defende.