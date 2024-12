Farroupilha comemora 90 anos com festa no fim de semana

O fim de semana será de muita comemoração em Farroupilha. Os 90 anos de emancipação, celebrados no dia 11 de dezembro, serão o mote de uma programação intensa e pensada especialmente para registrar a data marcante. Serão três dias de música, gastronomia, encantos de Natal e atrações que ocorrem em diversos pontos da cidade.

Os trabalhos abrem na sexta-feira (6), a partir das 18h. No Calçadão da Júlio de Castilhos, acontece mais uma edição do Vivere - Especial de Natal. Cervejarias, vinícolas, restaurantes e docerias da cidade confirmaram presença no tradicional evento.

No sábado (7), a comunidade irá compartilhar o "Inesquecível Natal de Todos", com a "Chegada do Papai Noel". As apresentações ocorrem no Largo Carlos Fetter, a partir das 17h, com o Coro Infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha. Logo após, o Coro Canarinhos da Serra da Vila Jansen sobe ao palco. Adultos e crianças irão se encantar com a peça de teatro "Mensageiros do Noel", antecedendo a chegada da estrela da noite. Haverá distribuição de doces.

No domingo (8), o Largo Carlos Fetter segue como local da comemoração dos 90 anos de Farroupilha. O público poderá degustar o bolo de aniversário distribuído gratuitamente. Também estão previstos shows.