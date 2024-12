Servidores de Pelotas poderão acessar o 13º salário via Banrisul

A prefeitura de Pelotas vai anunciar, nos próximos dias, a abertura do canal de contratação de crédito, pelo Banrisul, para pagamento do 13º salário dos servidores da ativa no município. A gratificação natalina será paga dia 20 deste mês. Por ser o último ano desta gestão, os Cargos em Comissão (CCs), por decisão do banco, não poderão ser incluídos no processo e receberão em folha de pagamento específica também no dia 20.

A folha também incluirá todos aqueles que têm alguma restrição com o banco. Nesse caso, o interessado deve procurar o Banrisul para buscar uma declaração que ateste a sua indisponibilidade de contratar empréstimo. O documento deve ser levado à Secretaria de Administração e Recursos Humanos para que o nome seja inserido na folha do dia 20.

Os servidores estatutários receberão o 13º via contratação de empréstimo, com encargos da operação de 2,19% ao mês mais IOF por conta do município. O passo a passo para a operação será informado em breve.