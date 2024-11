Especialistas alertam para o uso correto do 13º salário

O dia 29 de novembro vem sendo, como de costume a cada ano, aguardado com ansiedade pela maioria dos trabalhadores, senão todos. O pagamento da primeira parcela do 13º salário costuma ser é um alento para o final de ano, quando gastos com as festas e impostos acabam por pesar nas economias domésticas. No entanto, é preciso ter precaução e cuidado ao definir como serão gastos os valores.

Relativo a um salário integral ou proporcional aos meses trabalhados, a primeira parcela do 13º também é aguardada pelo mercado. De acordo com o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), são esperados mais de R$ 321,4 bilhões na economia brasileira, o que equivale a 3% do Produto Interno Bruto (PIB).

O contador Filipe Martins, professor de Contabilidade e Planejamento Tributário na universidade Cesuca, aconselha que, antes mesmo de receber o 13º, o beneficiário faça um planejamento das contas em aberto. Além dessas, os impostos a serem pagos no início do ano, como IPTU e IPVA, bem como matrículas escolares. “Sugiro, antes mesmo de receber o 13º salário, que o devedor faça um levantamento de quais as contas em aberto e quais podem ser liquidadas de imediato”, aconselha Martins. Os impostos cuja obrigatoriedade de pagamento se dá no início do ano, como IPTU e IPVA, podem ser quitados com um bom desconto à vista. Caso o beneficiário consiga reservar uma parte do 13º, que o valor, ainda que pouco, seja colocado em investimentos seguros e com liquidez, como a renda fixa.

Martins também alerta para a importância do autocontrole neste período, que envolve Black Friday e promoções de final do ano. “As ofertas nesse período sempre são tentadoras porque as lojas querem renovar os estoques e colocam muitos itens em promoção. O importante é não sucumbir ao impulso, adquirindo algo que não é prioridade. Quando encontrar uma promoção, espere o outro dia. Provavelmente você vai ver que não precisa”, destaca.