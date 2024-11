Travessia Torres Tramandaí terá novas distâncias

Uma das mais importantes corridas de praia do Brasil entra na reta final de inscrições. A Travessia Torres Tramandaí (TTT) está confirmada para o dia 25 de janeiro, no Litoral Norte gaúcho. Na sua 19ª edição, além da ultramaratona, com 84 km individual ou revezamento por equipes, e da maratona, com 42 km, o evento traz duas novidades para 2025: as corridas de 21 km e de 8,3 km.

As últimas inscrições podem ser feitas através da página do evento no site do Esportif. O período de inscrições termina em 5 de dezembro. Até a data, além da vaga, os atletas garantem também a camiseta disponível a todos que cruzarem a linha de chegada, além da medalha de participação.

A TTT é conhecida por atletas de todo o país pela prova de maior distância, a ultramaratona, com pouco mais de 84 km. Além da modalidade individual, o desafio pode ser feito também em revezamento, com equipes de dois, quatro ou oito atletas. Já a maratona, com seus 42 km, é apenas solo. Na edição de 2025, o evento traz distâncias menores, com corridas de 21 km e também de 8,3 km, que corresponde ao último dos oito trechos da prova de revezamento.

A prova principal do evento, os 84 km, começa em Torres e termina no limite entre os municípios de Imbé e Tramandaí. Todo o percurso é feito pela praia. Ao longo do trajeto da TTT são distribuídos postos de controle, em que há a troca de atletas nas modalidades de revezamento. As largadas das provas de 42 km, 21 km e 8,3 km, individuais, estarão localizadas pelo percurso de 84 km. Todos os corredores, independente de modalidade ou distância, concluem seus desafios na mesma linha de chegada.