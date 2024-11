Santo Ângelo inaugura nova pista de skate no mês de dezembro

A nova pista de skate da Praça Leônidas Ribas, em Santo Ângelo, será inaugurada no dia 8 de dezembro, informou a prefeitura do município. Segundo a administração municipal, o espaço está recebendo ampliação e melhorias para ficar no nível da pista localizada na orla do Guaíba em Porto Alegre, considerada a maior da América Latina.

Na manhã da última sexta-feira (8), o prefeito Jacques Barbosa visitou a obra. Ele esteve acompanhado de Robson Galiza, representante da Associação dos Skatistas, do secretário municipal de Cultura e Esportes, Douglas Barbosa, do vereador Vando Ribeiro e do coordenador da Secretaria, Cleber Warpechowski. Jacques confirmou a data da inauguração e Galiza destacou que será promovida uma competição para celebrar a inauguração da estrutura. O ato inaugural está previsto para as 15h do dia 8 de dezembro.

O investimento realizado na estrutura é de R$ 512 mil, com recursos próprios do Município. O projeto da nova pista foi elaborado pela empresa Spot Skateparks.