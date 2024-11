Feira do Livro de Nova Petrópolis tem alta nas vendas

A 27ª Feira do Livro de Nova Petrópolis chegou ao fim com bons números. Foram seis dias de programação intensa, com mais de 8 mil pessoas passando pela rua Tiradentes para visitar a feira. No total, foram vendidos mais de 3.100 livros durante o evento, um aumento de 47% em relação à edição de 2023.

De acordo com a coordenadora da 27ª Feira do Livro, Helena Klein, esta edição do evento teve um salto de qualidade e atingiu os objetivos esperados. "Considero o evento um sucesso de público, de apresentações encantadoras para os nossos estudantes e atrações para todas as idades", completa ela. Ao todo, mais de 3 mil alunos de escolas das redes estadual e municipal visitaram o espaço do evento durante os dias 19, 21 e 22 de novembro.

Com o tema "Literatura e legado: herança de muitas histórias", em homenagem ao Bicentenário da Imigração Alemã, a 27ª Feira do Livro contou com atrações diversas na temática, como os lançamentos dos livros "Vivenciando culturas, tecendo memórias", em homenagem aos 50 anos de Festival Internacional de Folclore. E a antologia "Contos de geração para geração", sobre o legado da imigração alemã, assinada por 16 escritores de Nova Petrópolis.

A patronesse do evento Ivoni Nör, pesquisadora e autora, também esteve na Feira expondo seus livros "Nova Petrópolis: da submissão à rebeldia" e "No coração da aldeia".