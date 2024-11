Editora de Dois Irmãos vence categoria do Prêmio Jabuti

A Minha Biblioteca Católica foi uma das vencedoras do Prêmio Jabuti 2024, considerado o Oscar da literatura brasileira, na categoria "Produção Editorial". Com sede em Dois Irmãos, a editora recebeu o troféu de melhor capa da Câmara Brasileira do Livro (CBL) com uma versão inédita da Bíblia Sagrada, lançada em novembro de 2023.