Serra Summit leva 5 mil pessoas para a cidade de Nova Prata

Nova Prata o Serra Summit promete entregar às mais de 5 mil pessoas esperadas no evento importantes e transformadores insights em inovação, tecnologia, gestão e marketing - a partir dos conhecimentos compartilhados pelos mais de 40 palestrantes confirmados. A cidade deserá palco de uma intensa agenda de conexões nesta semana. Até a sexta-feira (22).

A programação, concentrada no Grêmio Pratense inicia com a palestra do ator Nelson Freitas, com o tema "Gestão das Emoções". O segundo dia, guiado pelo tema "Gestão, Empreendedorismo, Liderança e Estratégias de Negócios", tem palestrantes como Caito Maia, fundador da Chilli Beans e Shark Tanker.

Já no dia do encerramento do Serra Summit, na sexta-feira (22), o tema será "Marketing, Inovação, Vendas Digitais e Inteligência Artificial" e a programação será conduzida por especialistas como a empreendedora digital Ana Tex, falando sobre a Inteligência Artificial nos negócios. Serão mais de 50 horas de conteúdos entre três ambientes, todos repletos de oportunidades para engajar quem busca conexões e empreende ou busca soluções para o seu dia a dia nas áreas de inovação, administração, vendas digitais e marketing.

O palco de conexões montado na cidade ganha um reforço extra a partir de duas iniciativas cujas propostas são agregar uma entrega social e comunitária à Serra gaúcha. Uma delas é o Espaço Cidades, organizado no Centro Empresarial de Nova Prata. A iniciativa visa fomentar um movimento de união dos municípios da região pela inovação. A programação se concentra no compartilhamento de experiências inspiradoras durante a quinta-feira (21) - a exemplo da apresentação do 1º Observatório Municipal de Dados de Marau, de cases de Minas Gerais, Curitiba e Itapema-SC e apresentação do Mapeamento de Cidades Resilientes feito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

A outra iniciativa é o espaço Conectando Gerações, no Colégio Tiradentes, durante os dias 21 e 22. Neste ano, a proposta reúne estandes mostrando o que tem sido desenvolvido entre os setores educacionais e sociais - como a experiência de Estrelas do Conhecimento, da Secretaria da Educação de Estrela, e o Jogo Digital Biomas Escolas, uma iniciativa da Ufrgs.