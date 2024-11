Ligações municipais ainda têm problemas em Venâncio Aires

A infraestrutura de estradas e pontes de Venâncio Aires foi bastante afetada pelas enchentes de maio, em Venâncio Aires. Além da RSC-287, principal ligação entre Venâncio Aires e a região metropolitana, e que teve quase três quilômetros levados pela força das águas, foram 21 pontes total ou parcialmente destruídas no interior e centenas de quilômetros de estradas vicinais danificadas. Seis meses após a catástrofe, o panorama é de recuperação emergencial e aguardo pelas estruturas definitivas.

As estradas municipais tiveram estragos ainda maiores e mais complexos. Em quase mil quilômetros de estradas vicinais, foram 63 pontos de deslizamentos e bloqueios, hoje todos já desobstruídos. "Nesse período, colocamos todo o reforço possível de máquinas e caminhões do município e terceirizados. Num investimento superior a R$ 7,4 milhões, tivemos horas-máquinas cedidas pelo Estado, União e também de recursos próprios, tudo para restabelecer, o mais breve possível, uma tentativa de trafegabilidade nas localidades mais atingidas", declara o prefeito Jarbas da Rosa.

Para a reconstrução de pavimentações danificadas, especialmente em Vila Mariante que bloqueou os valores e, com indicação do Ministério Público, proibiu os investimentos públicos em infraestrutura no local, que deverá ser reservado para a preservação permanente e reconstituição de mata ciliar. , a prefeitura já havia cadastrado projetos desde a enchente de setembro de 2023, quando chegaram a ser anunciados recursos na ordem de R$ 9 milhões pelo governo federal. Duas novas enchentes consecutivas, no entanto, mudaram os planos da Defesa Civil Nacional,em infraestrutura no local, que deverá ser reservado para a preservação permanente e reconstituição de mata ciliar.

"O próprio traçado da ERS-130 é reavaliado pelo Estado, já que a estrada está muito próxima à margem do Rio Taquari e incentiva seu repovoamento. Temos uma escola estadual no local que não receberá mais investimentos naquele local e agora o município também estuda como reconstruir aquela região com infraestrutura sustentável", destaca a secretária de Educação Deizimara Souza.

Ao todo, 21 pontes foram total ou parcialmente danificadas com a enchente de maio em Venâncio Aires, a grande maioria no Vale do Sampaio e região serrana. Com recursos próprios, o município reconectou em menos de quatro meses, 19 pontes.