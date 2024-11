Santa Maria trata sobre modelo de licitação do transporte público

A Prefeitura de Santa Maria dá continuidade às discussões sobre a licitação do transporte coletivo por meio de uma audiência pública que ocorre nesta segunda-feira (18), às 20h, no Plenário da Câmara de Vereadores. Os objetivos da iniciativa, previstos em lei, são compartilhar com a comunidade a elaboração do projeto e buscar colaborações dos usuários do sistema através de propostas, críticas e sugestões sobre o transporte coletivo.

Na oportunidade, será abordado o modelo futuro da licitação. Também será abordada a construção do modelo futuro do transporte coletivo. Após, a população, mediante inscrição, poderá se manifestar, fazer sugestões e tirar dúvidas. Os apontamentos serão avaliados e poderão integrar a licitação.

A consulta pública se realiza através de meios digitais conforme as instruções do Regulamento, a fim de "obter contribuições, sugestões, propostas, críticas e demais manifestações pertinentes, por quaisquer interessados, a respeito da licitação do Sistema de Transporte Público de Passageiros urbano e distrital de Santa Maria. Essas contribuições dos usuários serão avaliadas e integrarão a licitação do transporte público, sendo uma das partes para a finalização do processo. A consulta terá duração de 20 dias, ficando aberta até as 9h desta quarta-feira (20).