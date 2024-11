Cristo Protetor de Encantado atinge marca de 300 mil visitantes

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, alcançou a marca de 300 mil visitantes desde a abertura para o público, em maio de 2021 até o fim de semana Os dados são da Associação Amigos de Cristo Protetor de Encantado (AACE). A atração, que se tornou um dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Sul, já recebeu pessoas de mais de 60 países. Entre os visitantes internacionais, de tacam-se turistas de países da América Latina como Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Cuba, Guatemala, El Salvador e República Dominicana. Além disso, o monumento atraiu visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Europa (Espanha, Portugal, Inglaterra, Escócia, República Tcheca, Hungria, Croácia), Ásia (Índia, Japão), Oceania (Austrália), entre outros.

Nos três anos de existência, a maioria dos visitantes do Cristo Protetor no Brasil tem origem nos estados do Sul e Sudeste, com predomínio de turistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. No entanto, o monumento também recebe um público diversificado, com representantes de todas as unidades federativas.

Entre as cidades gaúchas com maior representação de visitantes para conhecer a estátua estão: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. As regiões Metropolitana, Vale do Taquari e Serra Gaúcha são as que mais atraem as pessoas ao monumento religioso.

o Cristo Protetor de Encantado é uma das maiores estátuas de Cristo do mundo. O monumento oferece uma vista panorâmica da região do Vale do Taquari, e tornou-se um símbolo de fé, devoção e gratidão para a comunidade. A inauguração do complexo está marcada para o dia 6 de abril de 2025 Com 43,5 metros de altura,o. O monumento oferece uma vista panorâmica da região do Vale do Taquari, e tornou-se um símbolo de fé, devoção e gratidão para a comunidade.e contará com a presença de diversas autoridades municipais, religiosas e do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O santuário conta com uma área de 12 mil metros quadrados incluindo bilheterias, sanitários, praça de alimentação, lojas, elevador de acesso ao coração da estátua e uma capela toda envidraçada em meio a mata nativa.