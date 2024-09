Encantado ganha boulevard com lojas em dezembro

Em fase final das construções, o complexo Boulevard Encantado, no Vale do Taquari, será inaugurado no início de dezembro. O empreendimento está com 98% das obras concluídas, que iniciaram em 2022. Com o investimento de R$ 28 milhões, restam apenas detalhes a serem concluídos no empreendimento, como pintura e paisagismo.

O complexo terá a capacidade para abrigar cerca de 3 mil pessoas diariamente. O espaço fica às margens da Lagoa da Garibaldi, localizado cerca de dois quilômetros de outra atração da cidade, o Cristo Protetor

No total, serão 25 espaços para abrigar diversos empreendimentos. Já estão confirmadas operações de gastronomia, moda e entretenimento. Junto a isso, será lançado o Hotel Laghetto com a inauguração planejada para 2026. O projeto de R$ 23 milhões foi projetado para acomodar diferentes tipos de estadias, desde curtas e médias até longas e terá 106 apartamentos e piscinas térmicas.

O arquiteto responsável pelo projeto, Rafael Ortiz, comenta que o Boulevard Encantado é um local versátil, a fim de atender diversas demandas do público. "O empreendimento foi criado para ter um espaço de convívio na cidade de Encantado. Temos grandes espaços de contemplação, para caminhar, temos uma escada de 70 degraus, espaços para alimentação, espaços para eventos corporativos com capacidade para 1.500 pessoas", diz. "Teremos, também, um espaço que contará com cerca 60 projetores 3D. Se tivermos, por exemplo, um evento temático, as projeções irão ajudar nesse sentido", complementa.

Ele comenta que inundações que impactaram o Vale do Taquari desde setembro de 2023 não diminuíram os ânimos dos envolvidos. "As enchentes atrasaram um pouco as obras, mas em nenhum momento nós pensamos em desistir do empreendimento, pelo contrario. O Boulevard irá ajudar a fomentar o turismo de Encantado e da região", analisa Rafael Ortiz. Até o momento o projeto gerou 100 empregos diretos e 500 indiretos. E, a partir de dezembro, a ideia é que sejam criados 150 a 200 postos de trabalho para o município e região nas operações do empreendimento do Vale do Taquari.

O local tem com um dos objetivos incentivar praticas ambientalmente corretas. A partir da construção do boulevard, a cidade terá a primeira estação de tratamento de esgoto, com capacidade de 270 metros cúbicos por dia. No local, cerca de 70% consumo da energia será proveniente de placas solares. Além disso, há uma Área de Preservação Permanente (APP) próxima, com sete mil metros quadrados, que serão preservados. "Nosso objetivo é encantar os visitantes e oferecer uma experiência única, onde possam sentir a paz e a energia positiva que esta região oferece, especialmente pela proximidade com o Cristo Protetor", comenta o arquiteto responsável pelo projeto.