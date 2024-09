Eleições 2024: candidatos à prefeitura de Encantado apresentam ideias

O que o município pode fazer para evitar - ou amenizar - o impacto de desastres climáticos futuros?

Vamos desenvolver um programa permanente de construção de habitações de interesse social em locais seguros, levando dignidade e segurança para as famílias que foram atingidas ou permanecem em locais de risco de novos desastres. Para as áreas que ainda representam riscos, com muito agilidade e através de estudos e projetos que serão desenvolvidos por profissionais altamente qualificados e em parceria com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, realizar as obras e ações para reduzir ao máximo o risco para as famílias que ainda permanecerão em certos locais, onde toda a sua vida foi e está construída. Vamos liderar um movimento regional para limpeza de nossos rios e arroios que receberam muitos materiais, especialmente decorrentes de deslizamentos, fazendo que o fundo desses rios esteja muito raso e com pouca capacidade de acomodar as águas e novas chuvas e enxurradas.