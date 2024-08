Cristo Protetor de Encantado planeja retomada de público

Em tempos de desafios econômicos, sociais e climáticos o Cristo Protetor de Encantado, além de ser um local para a vivência da espiritualidade, visa, também, ser um dos protagonistas da retomada turística e econômica do Vale do Taquari pós-enchentes de maio. A região já vinha padecendo com as chuvaradas históricas desde 2023, em setembro e novembro, e sofreu, novamente, com a enchente de maio, a maior da história. O atrativo turístico ficou fechado por cerca de um mês, reabrindo em meados de junho.

Apesar de não ter sido danificado diretamente, o atrativo turístico foi prejudicado pela redução drástica de visitantes. Um dos motivos foi a destruição da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, além da dificuldade de acesso de outras regiões à cidade, uma das mais castigadas pela força do Rio Taquari. A retomada das visitas ao Cristo Protetor ocorreu em escala menor. Em todo o mês de julho, o monumento recebeu cerca de 2 mil pessoas. No período pré-enchentes, de janeiro a abril, a média mensal, era de 7,5 mil pessoas mensais.

Desde que foi aberto, em maio de 2021, aproximadamente 280 mil turistas de mais de 60 países conheceram a estátua. Turistas das regiões Metropolitanas, Vale do Taquari, Vale do Taquari e Serra Gaúcha concentram a maior fatia do púbico da escultura.

"Para os próximos meses almejamos 10 mil turistas, por mês, número que era até as enchentes de setembro de 2023", comenta a diretora de logística da Associação Amigos de Cristo de Encantado (AACE), Vanessa Goldoni.

As construções do complexo do Cristo Protetor serão finalizadas até dezembro deste ano. O local terá 12 mil metros quadrados e contará com uma capela de vidro, sanitários, praça de alimentação e salas comerciais. Contemplará, também, uma visitação panorâmica que fica no coração do monumento. Haverá, também, um elevador para acesso ao atrativo turístico. Com a inauguração do espaço, a estimativa que o número mensal de visitantes seja de 15 mil a 20 mil, conforme previsão da gestora.

A associação também lançou a campanha Visite o Vale do Taquari. Iniciada, em 20 de julho, a proposta consiste no consumo de um serviço ou produto da região pelo turista que em troca ganha um voucher com acesso gratuito ao local. O valor é estipulado pelo estabelecimento. Ao todo, 60 empreendimentos dos 40 municípios da região participam da campanha.

"O cliente tem que fazer uma foto no local do empreendimento, postar nas mídias sociais, seguir os perfis e marcar. E, depois, ir lá no Cristo e mostrar para gente a foto e a postagem e com isso tem o acesso", explica Vanessa Goldoni. Ela ainda aborda que até o momento, foram distribuídas 200 vouchers.

A visitação ao Cristo Protetor ocorre nos sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h sem fechar ao meio-dia. O ingresso custa R$ 30,00 para o público geral, R$ 15,00 para pessoas acima de 60 anos e crianças até 12 anos não pagam.