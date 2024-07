Banco com 2,40 metros de altura é atração turística em Antônio Prado

Uma nova obra na cidade de Antônio Prado, na Serra gaúcha, convida os adultos a voltarem à infância ao subirem no Banco Gigante para contemplar a vista da cidade. Com 3 metros de largura e 2,40m de altura, a atração está instalada no cruzeiro da escadaria da fé, que começa na Rua dos Imigrantes, no Centro da cidade, e é aberto ao público.

A construção foi inspirada no projeto Big Bench Community, que criou e espalhou bancos gigantes pela Europa. A primeira região a receber bancos, com o conceito de integrar cultura e natureza, em 2010, foi a região de Piemonte, na Itália. Em Antônio Prado, o design criado pela empresa GigaBancos foi adaptado com base em bancos de igreja, remetendo a ideia da paisagem como algo sagrado, que carrega a força e a fé dos imigrantes italianos que construíram o município.

O local onde a nova atração turística foi instalada foi reformado pela secretaria de Turismo de Antônio Prado. Segundo a secretária de Comércio e Turismo de Antônio Prado, Patrícia Schenkel, a área agora serve como um ponto para que os adultos retomem o seu olhar infantil e possam apreciar as paisagens. "A ideia é você se sentir uma criança e retomar o olhar inocente para a contemplação da paisagem natural e toda a cultura que o local promove", coloca a líder da pasta.