UPF recebe finais de projetos inovadores nesta quarta-feira

Negócios inovadores, pensados por estudantes do ensino médio e que já saíram do plano das ideias e viraram produtos reais serão apresentados nesta quarta-feira (13) na Universidade de Passo Fundo (UPF). Entre os projetos finalistas das Olimpíadas Jovem Empreendedor estão refrigerante saudável, tijolos feitos com material reciclado e aplicativos voltados para o agronegócio. O evento, promovido pelo Instituto Manager, incentiva jovens dos 12 aos 18 anos a desenvolver soluções para as demandas e necessidades de suas comunidades.