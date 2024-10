Centro voltado à tecnologia é inaugurado em Novo Hamburgo

A cidade de Novo Hamburgo teve, no fim de semana, a abertura do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), no bairro Canudos. O objetivo é incentivar a pesquisa e a inovação na cidade a fim de contribuir na diversificação da matriz econômica. A partir desta quinta-feira (24), até o dia 3 de dezembro, serão realizadas as primeiras atividades do local com worshops de inovação destinadas ao público já participante do Centro.

No total, o espaço conta uma área de 11 mil metros quadrados que conta com estrutura de coworking, arena, auditório, laboratórios, espaços compartilhados e salas corporativas. O prédio também é sustentável, com uso de energia solar e reuso da água da chuva.

"Os fundadores vão receber uma série de produtos personalizados, destacando, por exemplo, uma formação de líderes, eventos de inovação dentre outros produtos para fortalecer inovação e promover interação entre Fundadores e o ecossistema CIT", explica o diretor-executivo da Fenac, Lívio Bruno.

Segundo o diretor-executivo da Fenac, a iniciativa une o tripé poder público, empresas e entidades em um ecossistema capaz de promover a conexão e a inovação essenciais para o surgimento de novos negócios. Ao longo de 2025, dentre as atividades previstas estão a aceleração de startups, desafio de inovação aberta, provas de conceito: pilotos, a formação de líderes, entre outras iniciativas.

Além das empresas de tecnologia, economia criativa, o CIT será um local para ensino robótica e informática na educação municipal. Aliada a questão fundamental da educação, o desenvolvimento e retenção de talentos é uma premissa levantada pelos atores do ecossistema de inovação, conforme Lívio Bruno."Os estudantes terão acesso a um espaço kids, para conviver com um local de prototipagem e ideias maker", conta.

"Uns dos diferenciais do CIT está em ser um espaço aberto para todas as instituições de ensino participarem", conta a prefeita, Fátima Daudt. Além da gestora e empresas fundadoras, o CIT conta ainda com a SX Negócios como mantenedora, e outras sete instituições credenciadas para rodar programas de inovação e fomento

A prefeita lembrou do trabalho de toda a equipe da prefeitura, desde a recuperação do empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que estava praticamente perdido ao final de 2016. "O próprio BID nos disse que nunca ocorrido a recuperação de um empréstimo, mas nós conseguimos. E o CIT está inserido neste contexto, pois nós planejamos ele pensando também na educação", completou, acrescentando que as crianças têm este espaço inovador que é delas também", enfatizou.

A prefeita também ressalta a importância das temáticas de inovação e de tecnologia serem abordadas aos estudantes. "O Centro de Inovação proporcionará os alunos desde pequenos estarem neste local, mas não como visitantes, como parte do processo. Ajudar os jovens a entender que a tecnologia é muito mais que rede social. Ela é aliada para construir um futuro melhor", analisa a Fátima Daudt.