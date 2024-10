Taquara Summit promete atrair mais de 1,2 mil pessoas na Faccat

A segunda edição do Taquara Summit 2024, evento de inovação e empreendedorismo inspirado no South Summit, está programada para a próxima sexta-feira (25), das 8h às 18h, no Centro de Eventos da Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). O encontro visa conectar empresas, poder público, estudantes e sociedade civil, a fim debater temáticas atuais e qualificar os negócios da região. Ao longo do dia, contará com 16 painéis para palestras, debates, apresentação de cases e encontro de ecossistemas.

A expectativa é que 1,2 mil pessoas assistam à programação na cidade do Vale do Paranhana. Os interessados podem adquirir ingressos pelo site Sympla . Os interessados, onde também é possível conferir a programação completa do evento. O local contará com praça de alimentação, stands dos patrocinadores, vinícolas e cervejarias da cidade.

"O evento é um encontro de pessoas para networking, oportunidades de negócios e capacitação", relata a diretora do Sesc Taquara e vice-presidente o Instituto Taquara Mais, Fabiane Luiz Oliveira. Ela ainda comenta que temáticas como economia prateada (voltada para pessoas com 60 anos ou mais), liderança e o impacto da tecnologia na formação de novos empreendedores, entre outros tópicos serão debatidos no evento.

Algumas palestras estão entre as mais procuradas pelo público, como do vice-presidente executivo da Randoncorp, Daniel Ely. No evento, ele fará o lançamento do livro "O Líder em Transformação". Outra atração que virá logo em seguida, às 9h40min, será a apresentação do de produtos voltados ao público 60, com Martin Henckel. Ele é fundador e CEO da SeniorLab e especialista em consumo e seus conteúdos e palestras abordam estratégias para conquistar o público da chamada terceira idade.

Além disso haverá a apresentação do Pitch da equipe vencedora do Hacktime, às 13h30. O projeto busca identificar, através de testes on-line, as habilidades de jovens de jovens entre 16 e 22 anos e fazer a conexão desses jovens com empresas que estejam buscando por essas habilidades específicas. Também, às 13h45min, está a apresentação do case "Minha Visita" por Alexandre Martins. E, às14h, a palestra online de Martha Gabriel sobre o impacto da inteligência artificial nos negócios.

"A tecnologia é somente uma ferramenta para a inovação. A inovação é a solução para problemas reais do nosso dia a dia. E desmistificar que é uma coisa que está longe", explica a vice-presidente do Instituto Taquara Mais.

o evento foi um dos impactados pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul, com mudança de data. Por conta dessa situação, pessoas que já adquiriram ingressos para a data original têm a entrada válida para a nova data. Quem não puder participar em função da alteração deve enviar e-mail ( As entradas para o Taquara Summit custam R$ 40,00, e estudantes têm direito a 50% de desconto. Cabe salientar que. Por conta dessa situação, pessoas que já adquiriram ingressos para a data original têm a entrada válida para a nova data. Quem não puder participar em função da alteração deve enviar e-mail ( [email protected] ) para reembolsos e novas instruções., e estudantes têm direito a 50% de desconto.