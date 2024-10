Mostra de Ciência e Tecnologia inicia hoje, em Novo Hamburgo

Os últimos detalhes dos projetos de jovens pesquisadores de 12 países e 21 estados brasileiros estão sendo montados nos estandes da 39ª Mostratec-Liberato - Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento é considerado o maior do gênero na América Latina e sua organização é feita pela Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, tendo o Sebrae como parceiro na realização do evento. O evento começa nesta terça-feira (22)e vai até 24 de outubro, das 13h30 às 21h, com entrada fraca.

Esta edição ocorre em um momento de reconstrução do estado, devido as dificuldades da crise climática que atingiu o estado gaúcho no mês de maio. "Esta é uma edição especial, olhando para tudo que passamos. O fato de o aeroporto estar reabrindo demanda uma logística e um planejamento diferenciados. Muitos temiam pela realização da feira. Ouvimos depoimentos de estudantes do todo o Brasil, sugerindo que fizéssemos a feira presencial, se colocando ao nosso lado" comenta Luis Eduardo Selbach, coordenador da Mostratec-Liberato.

No total da Mostra, serão apresentados 795 projetos de estudantes do ensino médio e técnico, do ensino fundamental e da educação infantil. Além da Mostra, ocorrerá também a Mostratec-Liberato Júnior, o Seminário Internacional de Educação Tecnológica (Siet), e o Desafio de Robótica Mostratec-Liberato Atto. Além do Brasil, participam estudantes dos países: Argentina, Colômbia, Dinamarca, México, Paraguai, Peru, Portugal, Suíça, Taiwan, Tunísia e Ucrânia.