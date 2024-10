Pacto pela Inovação de Passo Fundo realiza primeira reunião

Passo Fundo realizou a Primeira Reunião da Mesa Diretora do Pacto pela Inovação, o "Passo para o Futuro". O evento, que ocorreu dentro da programação da Feitech, nesta sexta-feira (25), reuniu representantes do setor público, iniciativa privada, academia e sociedade civil, consolidando uma união de forças para promover a inovação e projetar a cidade do Norte gaúcho como um polo de referência em ciência, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

A Secretária de Inovação, Bárbara Fritzen, destacou a importância dessa primeira reunião da mesa de governança do pacto, composta por cerca de 80 instituições. "Esse é o primeiro encontro da mesa da governança de pacto, e é um momento muito importante, pois coloca todos na mesma página sobre o estágio atual do projeto e os resultados conquistados até aqui", disse Bárbara. Segundo a secretária, o encontro define as prioridades e apresenta os próximos passos, impactando diretamente o planejamento de projetos inovadores para os próximos meses.

O prefeito Pedro Almeida também compartilhou suas expectativas e gratidão pelo envolvimento coletivo. "Esse pacto não é um plano de governo, é um projeto de Estado e de comunidade. Nosso futuro está sendo traçado de forma colaborativa, com perspectivas de desenvolvimento sustentável e tecnológico que beneficiarão Passo Fundo em todas as áreas", ressaltou o prefeito.

Para garantir a continuidade e a relevância das ações do Pacto pela Inovação, as reuniões da mesa diretora ocorrerão a cada seis meses, permitindo que as lideranças alinhem objetivos e projetos continuamente. Ao final do evento, os participantes assinaram o Manifesto do Passo para o Futuro, reafirmando o compromisso de todos com a inovação e o desenvolvimento sustentável de Passo Fundo.