Instituto Hélice vai abrir hub próprio em Caxias do Sul

O Instituto Hélice completou seis anos de existência em setembro e planeja seus próximos passos para continuar fomentando o ecossistema de inovação na Serra Gaúcha. Dentre os planos, o principal deles é a inauguração de um hub próprio, que funcionará no Pátio da Estação em Caxias do Sul. Além disso, a Escola da Inovação, feita em parceria com a FSG, UCS e Uniftec, deverá ser expandida para outras cidades além de Caxias.

Também está em construção um novo programa de aceleração de startups, com o objetivo de contribuir de maneira estratégica com os negócios e empreendedorismo na região.

Até o momento, o Hélice investiu R$ 4,5 milhões em 22 startups por meio de fundo específico. O Speed Hélice, programa de aceleração feito em parceria com o Sebrae e a Prefeitura de Caxias do Sul, já contemplou mais de 30 startups em três edições. A Escola da Inovação, por sua vez, formou 120 alunos, sendo que mais 24 estão em formação na turma em andamento. Atualmente, o Hélice conta com seis empresas mantenedoras, 13 associadas e 11 apoiadoras.

O hub do Hélice está em obras e ainda não há previsão de abertura para a comunidade. "Nosso principal objetivo do momento é a construção do hub. Entendemos que ele será um divisor de águas da inovação aberta na Serra Gaúcha. Nele, teremos um espaço de conexão para todas as hélices do ecossistema, alavancando negócios, inovação e a região como um todo. Além do hub, estamos trabalhando fortemente na jornada de inovação Hélice, que direciona as empresas associadas para um avanço no nível de maturidade em inovação", explica Salissa Paes Festugato, diretora-executiva do Instituto.

Duas novas empresas se associaram ao Hélice nos últimos meses: Robustec e Brasdiesel. Conforme Salissa, o Instituto está sempre aberto a novas associações. "A chegada da Brasdiesel e da Robustec demonstra a diversidade das empresas associadas, seja em segmento, porte ou cidade. Com a Robustec, colocamos nossa bandeira na oitava cidade e em uma região distinta. Vemos que essa expansão acontece de forma orgânica e é um reconhecimento ao trabalho do Hélice, demonstrando na prática o resultado das nossas ações", destaca.

O Instituto Hélice foi fundado em 2018 e é uma instituição sem fins lucrativos, que trabalha para desenvolver o ecossistema e a cultura de inovação da Serra Gaúcha. As ações ocorrem por meio de processos estruturados de inovação aberta junto às empresas associadas que recebem acompanhamento de seu nível de maturidade.