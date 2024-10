Escolas de Taquara recebem 22 ecopontos para descarte de lixo

A prefeitura de Taquara realizou a entrega de 22 novos pontos ecopedagógicos. O evento de cessão dos novos pontos aconteceu na Praça da Bandeira, no Centro, em Taquara.

O projeto teve início em 2017, mas passou a ter investimentos em 2021. Naquele ano, foram inaugurados três novos locais, totalizando 21 ecopontos. Em 2022, mais alguns pontos ecopedagógicos foram instalados. Até então, eram 30 escolas entre municipais, estaduais e particulares que participavam da ação. Agora, com a entrega dos 22 novos pontos, Taquara passa a ter 52 escolas que possuem locais para o descarte correto dos resíduos.

A Cooperativa de Reciclagem e Limpeza de Taquara (Cooreli) destacou que os resultados deste ano do projeto - até o mês de setembro de 2024 - já renderam 19.560 kgs de materiais recicláveis retirados da natureza, o que ocasionou retorno financeiro de R$ 11,8 mil para as escolas participantes.

A entrega foi concretizada pela prefeita de Taquara, Sirlei Silveira, e contou com a participação dos secretários Carla Amaral (Educação, Cultura e Esporte) e Matheus Modler (Meio Ambiente, Defesa Civil e Causa Animal), da promotora de Justiça de Taquara, Ximena Cardozo Ferreira, além de representantes das escolas que participam do projeto e da comunidade em geral.

"Assumimos como compromisso estimular práticas de responsabilidade ambiental, e entendemos que as escolas e seus alunos têm papel importante neste processo. Além de promoverem o descarte correto de materiais recicláveis, também garantem recursos extras para o caixa das direções", destacou a prefeita.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável o gestor do fundo de meio ambiente, que adquiriu os 22 novos ecopontos. O objetivo do projeto é reduzir o aterro sanitário, aumentar a lucratividade do caixa da escola e também estimular a separação do resíduo e a destinação adequada.