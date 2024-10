Dnit projeta dois anos para recuperar a BR-470, na Serra

impactados pela catástrofe climática que acometeu o estado do Rio Grande do Sul O trecho da BR-470, que interliga as cidades de Bento Gonçalves e Veranópolis foi um dos mais. A parte serrana da rodovia, chamada de Serra do Rio das Antas, já havia sofrido com os fenômenos meteorológicos que ocorreram em novembro de 2023, porém com os eventos deste ano os estragos aumentaram significativamente.

porém opera no sistema de comboio das 7h às 18h, intercalando os sentidos do fluxo A previsão de conclusão das obras de recuperação da BR-470 é de até dois anos. O tráfego de veículos no local não está bloqueado,. As obras emergenciais somam, aproximadamente, 46 quilômetros totais e estão divididas em sete lotes.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) tem atuado em todas as frentes emergenciais para recuperação da rodovia, como é o caso dos serviços que estão acontecendo no quilômetro 200. Na região do Belvedere da Ferradura, as atividades tiveram início em junho deste ano com limpeza, montagem de canteiro, mobilização de equipamentos e sinalização.

A movimentação de obra, propriamente dita, começou com a execução de estaca raiz (moldada por meio de perfuração rotativa na vertical), tirantes (elementos lineares capazes de transmitir cargas de tração entre suas extremidades para aumentar a eficiência de contenção), painéis e terraplanagem. Estas etapas são necessárias previamente a construção da cortina atirantada, importante contenção que está prevista para este trecho e é amplamente utilizada em obras de infraestruturas viárias que estão inseridas em regiões de encostas e em terrenos íngremes ou instáveis.