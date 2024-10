Monte Belo do Sul recebe festa com sotaque italiano

Impossibilitado de ocorrer em 2023 por conta das fortes chuvas, o anual Vieni Vivere la Vita Festival entra em cena na cidade de Monte Belo do Sul, na Serra, para fechar o ano Voltada a celebrar a enogastronomia e a produção local de agroindústrias e artesanato, a programação terá um dia extra - são três em vez de dois dias de atividades neste ano.

Assim, quem for ao município terá mais tempo para aproveitar os hábitos italianos. Eles estão presentes na habilidade enológica, no sabor da culinária, no sotaque e na fé. Não por acaso, a festa ocorre na praça central, em frente à Igreja Matriz São Francisco de Assis, cartão-postal do município. Ali, barraquinhas com premiados vinhos e espumantes das vinícolas de Monte Belo fazem dobradinha com as delícias gastronômicas que trazem a Itália como referência, seja nos pratos típicos ou na culinária contemporânea. O serviço garante do almoço ao jantar, com exceção do primeiro dia, cuja abertura será ao vespertino.

A atmosfera da cidade ajuda a deixar tudo ainda mais temático, e a italianidade também ocupa, em boa parte, a programação cultural do Vieni. Dos 17 shows, pelo menos 10 deles focam em canções italianas que vão de folclóricas a contemporâneas. Além da valorização de artistas locais, como o histórico conjunto Ragazzi dei Monti, e regionais, como o Vocal Allegro, de Garibaldi, e Rodrigo Soltton, de Bento Gonçalves, o evento terá também um show internacional. Trata-se do Star Beatles, grupo argentino dedicado a celebrar a obra do quarteto de Liverpool.

Nesta edição, outro atrativo será a "Exposição de Memórias". Exposta em 'backdrops', espécie de grandes painéis, ela terá 20 banners com textos ou trechos da obra "Herança sociocultural do imigrante italiano no Rio Grande do Sul", livro mais recente do professor e historiador Leonir Olimpio Razador.. A entrada é gratuita.