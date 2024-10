Rota Panorâmica, entre Três Coroas e Canela, tem 90% das obras concluídas

Com o objetivo de impulsionar o turismo em Três Coroas, o Badesul Desenvolvimento concedeu à prefeitura do município um crédito de R$ 15 milhões para a pavimentação da Rota Panorâmica. A obra, que abrange 7,5 quilômetros de extensão, está com 90% dos serviços concluídos.

A intervenção ocorre entre o final da rua Brasil, em Três Coroas, e o limite com o município de Canela. As etapas de terraplenagem e pavimentação, incluindo a colocação de sub-base, base e camada de rolamento, estão prontas. Atualmente, estão sendo finalizados os serviços de drenagem e, na sequência, a via deve ser sinalizada.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destaca que a pavimentação de estradas desempenha um papel crucial no desenvolvimento econômico e no fomento ao turismo em uma região. "A melhoria da infraestrutura viária facilita o acesso a destinos turísticos, o que o torna mais atrativo para visitantes, já que reduz o tempo de viagem e os custos de transporte. Isso pode aumentar o fluxo de turistas e, consequentemente, beneficiar a economia local", explica.

"A expectativa é que até novembro deste ano as obras sejam finalizadas, o que contribuirá significativamente para o desenvolvimento do turismo local e impulsionará negócios da região - como parques naturais, pousadas, hotéis, restaurantes e comércios", afirma o presidente do Badesul, Claudio Gastal. O dirigente acrescenta, ainda, que os motoristas poderão se deslocar com mais segurança e tranquilidade entre os municípios, com a obra concluída.