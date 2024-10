Programa de bolsa de estudo para apenados tem primeira formatura

A cerimônia de um curso graduação na modalidade a distância de um apenado do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul foi realizada nesta sexta-feira (4). Ele foi o primeiro a concluir o ensino superior com bolsa ofertada pelo governo do Estado em parceria com a Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). O acordo de cooperação foi firmado em 2021 e possibilitou, como uma nova oportunidade de ressocialização cinco vagas para detentos da unidade prisional do município.

O Presídio Regional de Santa Cruz do Sul possui uma sala de estudo equipada com computadores e acesso à internet para que as pessoas privadas de liberdade, sob supervisão de servidores penitenciários, possam acompanhar as disciplinas dos cursos. As bolsas foram disponibilizadas para os cursos de Administração, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. A formalização da parceria, que ocorreu por intermédio da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) e da Polícia Penal, também possibilitou, neste ano, a ampliação de mais cinco vagas, que serão destinadas a apenados de Venâncio Aires, com previsão de ingresso para o início de 2025.

Para o reitor da Unisc, Rafael Henn, a iniciativa é um exemplo que deve ser disseminado por todo o Estado. "Temos a obrigação, enquanto sociedade, de olhar para todos: para os apenados, para quem cuida deles, para os professores que atuam dentro dos presídios. Para a Unisc, que é uma universidade comunitária, sediar esse evento é uma honra", afirmou.

A titular da 8ª Delegacia Penitenciária Regional, Samantha Longo, salientou que o apoio interinstitucional ao longo desse período foi fundamental para o sucesso da ação. "Só conseguimos desempenhar esse projeto porque tivemos parceiros - como a universidade, os professores e os servidores que entendem que ofertar novas oportunidades para as pessoas privadas de liberdade é nosso papel. Contamos também com o Ministério Público e o Judiciário", ressaltou.