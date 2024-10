Em Estrela, evento trata sobre a fertilidade do solo pós-enchente

Cerca de 50 pessoas - entre agricultores, representantes de entidades e lideranças participaram de um evento técnico com o objetivo de debater fertilidade do solo e manejo da cultura do trigo. Organizada pela Emater/RS-Ascar e pela Cooperativa Agroindustrial São Jacó (Cooperagri) - em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) do Governo do Estado e a Embrapa Trigo, de Passo Fundo -, a atividade foi realizada na propriedade do agricultor Atemio Petter, da localidade de Linha Delfina, em Estrela.

Na ocasião, os participantes observaram uma estação em que foi abordada a importância da recuperação e da reestruturação do solo - especialmente pelo fato de o Vale do Taquari ter sido uma das regiões mais atingidas pelos eventos climáticos que acarretaram as fortes chuvas de setembro de 2023 e de maio deste ano. Em outra parcela, como parte do Programa de Sementes Forrageiras da SDR - política pública de aquisição de materiais com custo acessível e bônus adimplência de 30% - o grupo pôde conferir o resultado da implantação de 14 cultivares diferentes de sementes, subdivididas em dez de trigo, duas de azevém e duas de triticale.

De acordo com o extensionista da Emater/RS-Ascar Álvaro Trierweiler, a intenção foi a de observar o comportamento de cada uma delas - o que pode contribuir para uma melhor tomada de decisão na hora do investir em forrageiras de inverno. "Em linhas gerais, o que se pretende é mostrar para o agricultor que o trigo, por exemplo, pode ter outros usos que vão para além da produção de grão", explica. "Muitas vezes são áreas que ficam em 'pousio' após a safra de verão, podendo ser utilizadas para esse propósito", afirma. Outros pontos ligados ao tema, como o custo médio de produção da silagem e a produtividade da lavoura comercial em seus diferentes propósitos também estiveram na pauta.