Estrela encerra período de inscrições de programa com 1.017 famílias cadastradas em busca de uma nova casa

Foi encerrado, na segunda-feira (30), o período para cadastro no programa Meu Novo Lar, pelo qual a prefeitura buscará encaminhar as 1.090 moradias definitivas obtidas juntos aos governos estadual e federal como forma de minimizar os impactos causados pelas recentes cheias, em especial a população que perdeu seus lares. O cadastramento ocorreu em formato de mutirão por 10 dias. Ao todo, 1.017 famílias realizaram o cadastro.

"Nesta fase, recebemos a população para que realizassem a entrega dos documentos necessários para o cadastro ou fizesse o encaminhamento dos mesmos, além da solução de dúvidas pertinentes", explica o coordenador do programa, Rafael Maia. "Acredito que a ação foi um sucesso, visto o grande número de pessoas, representantes de famílias, que nos procuraram. Agora partiremos para uma análise destes documentos, comprovação da veracidade dos fatos informados e validação destes processos para o encaminhamento final." O mesmo será feito por uma comissão especial, para que transcorra o mais rápido possível.

Já estão garantidas 1.090 novas moradias em Estrela, das quais 612 serão erguidas em uma área próxima ao Loteamento Nova Morada, em espaço já batizado de Loteamento Renascer, que contará com a construção de duas novas escolas (Educação Infantil e Ensino Fundamental), um posto de Saúde e um Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que dá mesma forma atenderá também aos moradores do Nova Morada. Outras moradias serão erguidas em demais terrenos. Um dos projetos, financiado pelo Governo Federal através do programa PAC Calamidade, prevê o custo de R$ 200 mil por unidade, sendo que as famílias beneficiadas não terão nenhum custo com os imóveis.