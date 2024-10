Espaço cultural de São Leopoldo retoma atividades

O Espaço Cultural Castellan realiza, no dia 15 de outubro, a abertura da exposição "De volta pra casa", da artista leopoldense Cacau Weimer. Com uma série de 12 pinturas com temas florais e do cotidiano, é uma celebração ao recomeço no nosso Estado, após o evento climático que desabrigou milhares, afetando, inclusive, o local. O evento é gratuito e começa às 19h com a apresentação da Camerata Presto e do Coral Madrigal da Presto, de São Leopoldo.

De acordo com a tabeliã Jenifer Castellan de Oliveira, idealizadora do Espaço Cultural, que fica nas dependências do 2º Tabelionato de Notas da cidade, esse vai ser um momento memorável e muito significativo. "Esperamos que a comunidade de São Leopoldo compareça para celebrarmos a reconstrução do nosso espaço com arte e ótima música", afirma.

A artista Cacau Weimer, que é também professora de Artes Visuais, destaca que a exposição reflete a sua pesquisa poética na pintura. "Fui movida pelo meu interesse na atmosfera de intimidade e na vida dos espaços internos e domésticos combinado aos elementos que os constituem em suas diferentes dimensões", conta. "A mostra "também pode simbolizar um convite ao público a habitar imageticamente esses espaços pictóricos e reconhecíveis como um retorno reflexivo ao que é considerado casa para cada um", explicou.

O repertório musical do lançamento da exposição terá obras como Sol de Primavera e Vira Virou (dos compositores brasileiros Beto Guedes e Kleiton & Kledir Ramil), Alles Was Ihr Tut e Hallelujah, dos mestres europeus Dieterich Buxtehude e Friederich Haendel. O canto Ode à Alegria (poema de Friederich Schuler) que compõe o quarto movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven, também integra a programação.