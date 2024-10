Canela se prepara para nova edição do Sonho de Natal

De 26 de outubro até 12 de janeiro, Canela será palco de mais uma edição do Sonho de Natal. Com uma programação que encanta moradores e turistas, a 37ª edição do Sonho de Natal promete transformar a cidade em um verdadeiro espetáculo de luzes, música e cultura, destacando o espírito de união e magia dessa época especial do ano.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de Canela traz este ano uma programação diversificada, com espetáculos que vão da música ao teatro, passando por apresentações de dança e exposições de artesanato, reforçando a tradição e o charme característicos do Natal na Serra gaúcha. A cidade, que já se consagrou como um destino natalino único, mais uma vez se ilumina para criar um cenário de conto de fadas, onde ruas, praças e monumentos se integram à decoração especial e às atrações culturais.

O evento visa proporcionar uma experiência imersiva para toda a família, com shows e apresentações gratuitas, que resgatam a essência familiar e comunitária do Natal. O brilho das luzes natalinas, as músicas que tocam o coração e o clima festivo invadem Canela, transformando-a em um lugar onde todos podem sentir a magia do Natal.

Com uma variedade de atrações ao longo de quase três meses, o evento promete encantar com sua tradicional decoração iluminada e uma rica programação artística.

Um dos pontos altos da programação deste ano é o projeto "Natal Encantado - Sons do Brasil", organizado pela APAE de Canela. Este espetáculo, em parceria com a Secretaria de Turismo, visa promover a inclusão social e dar visibilidade às pessoas com deficiência (PCDs), permitindo que crianças, jovens e adultos da instituição mostrem seus talentos em um ambiente acolhedor e festivo.

Maria Cristina, organizadora do projeto, compartilha seu entusiasmo: "O Natal é esperança e sonhos. Ver nossos assistidos vivenciarem essa magia será emocionante." Já o presidente da APAE, Luciano Perottoni, reforça a mensagem de união: "Todos merecem um Natal feliz, com amor e generosidade", afirma.