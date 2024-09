Parque do Caracol ficará fechado até o mês de março para obras em Canela

que foram anunciadas no mês de setembro A direção do Parque do Caracol, em Canela, anunciou nesta segunda-feira (30) que o atrativo turístico fechará a partir do dia 28 de outubro. O objetivo é implementar novas experiências,e vão incrementar em R$ 32 milhões a infraestrutura do parque. O parque só será reaberto em março.

Entre as novidades do novo Parque do Caracol está a revitalização do Mirante da Cascata, que passará de 40m² para 800m², além de receber um amplo deck e também um bistrô. O espaço terá ainda uma plataforma suspensa para caminhada sobre o cânion a 40 metros de altura. A área das churrasqueiras também será revitalizada, passando de três quiosques para 10.

Outra novidade é a reabertura da Trilha Elevada da Perna Bamba, que leva o visitante até a base da Cascata em mais de 700 degraus. A Trilha do Moinho, umas das três vias ecológicas do lugar, também recebe melhorias e contará com um novo Deck do Moinho para uma vista mais próxima das águas. Um salto de pêndulo também agregará às atrações que os visitantes poderão ver na reabertura.

Os visitantes que já tinham adquirido ingresso para conhecer o Parque do Caracol entre outubro e março podem manter a visita programada de duas formas: antecipando o passeio até 27 de outubro ou reagendando para alguma data depois da reabertura, em março. Os bilhetes podem ser reagendados por até um ano.