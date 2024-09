Parque Estadual do Caracol, em Canela, terá novidades em 2025

O Parque Estadual do Caracol, em Canela, vai receber mais R$ 32 milhões em investimentos a partir de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13), em cerimônia realizada no próprio parque pela concessionária, o Grupo Iter. As novidades incluem um novo mirante para a cascata, símbolo do atrativo turístico da Serra, além de um salto de 100 metros de pêndulo.

À frente do parque desde 2022 já investiu cerca de R$ 8 milhões, sobretudo, para melhorar a infraestrutura básica do Caracol, como estacionamento, passeio aos turistas, banheiros, dentre outros. Agora, na segunda fase, prevista para inaugurar ao longo de 2025, serão mais R$ 32 milhões. A previsão inicia era de um investimento de R$ 23 milhões durante seis anos, conforme o contrato. , quando venceu o leilão feito pelo governo estadual, o grupo – que opera, também, o Parque Estadual do Tainhas no RS e o Bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro –, sobretudo, para melhorar a infraestrutura básica do Caracol, como estacionamento, passeio aos turistas, banheiros, dentre outros. Agora, na segunda fase, prevista para inaugurar ao longo de 2025, serão mais R$ 32 milhões. A previsão inicia era de um investimento de R$ 23 milhões durante seis anos, conforme o contrato.

Ao todo, serão quatro novidades para quem visitar o Parque do Caracol a partir do próximo ano. Um novo mirante será erguido para a observação da cascata, com um bistrô e uma plataforma suspensa de 49 metros para caminhar e contemplar a paisagem, como a queda da cascata, que tem 131 metros de altura. O Deck do Moinho também será repaginado, com melhorias de acesso.

Deck terá vista para a cascata e plataforma suspensa GRUPO ITER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Além disso, o parque contará com uma área de churrasqueiras cobertas aberta ao público. A grande novidade será um salto por pêndulo, de uma altura de 100 metros de altura, em que o visitante pode atingir até os 100km/h durante a decida. A operação será feita pela empresa Natural Extremo. Todo o projeto foi assinado pelo escritório do arquiteto Índio da Costa.

Deck do Moinho vai receber melhorias para os visitantes GRUPO ITER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

A gerente-geral do Parque do Caracol, Sandra Ferraz, também confirmou que será reaberta, após nove anos, a Trilha da Perna Bamba. A aventura leva os visitantes até a base da cascata e, também, vai ganhar uma infraestrutura melhorada. Ela afirma que o atrativo turístico vai ganhar as novidades, sem perder o principal, que é a preservação das áreas verdes.

Também presente na cerimônia, a secretária de Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, falou que os investimentos feitos pelo Grupo Iter estão acima do planejado para o período e salienta a mudança de fotografia do parque. “Cada vez que venho ao Parque do Caracol, vejo novidades. Temos o mesmo objetivo, no privado e no público, que é melhorar a vida das pessoas”, completou. Foi assinado um acordo entre a concessionária e a Aegea que garante ações de preservação no arroio Caracol, onde deságua a cascata.