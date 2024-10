Eleições 2024: saiba como funcionará a votação em Caxias do Sul

dentre quatro candidatos ao Paço Municipal Os 347,1 mil eleitores de Caxias do Sul irão as urnas neste domingo (6) para escolher. O atual prefeito, Adiló Didomenico (PSDB), concorre à reeleição. Concorrem com ele Denise Pessôa (PT), Felipe Gremelmaier (MDB) e Maurício Scalco (PL).

sete locais das 42 secções foram alteradas, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) ( confira aqui as mudanças nos locais de votação Já para o Legislativo são 340 candidatos concorrendo ao cargo de vereador no município da Serra gaúcha. Na cidade, em comparação ao pleito passado, em 2022,, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) ().

O segundo maior colégio eleitoral gaúcho (atrás apenas de Porto Alegre) terá passe livre durante o dia. Além disso, de acordo com a prefeitura, a isenção da tarifa ocorre três vezes por ano determinados pelo prefeito. O primeiro, neste domingo. O outro, ocorrerá caso houver a disputa no segundo turno. E o terceiro ainda não está definido.

Também, os horários do transporte coletivo permanecerão os mesmos do horário de domingo, de acordo com o Executivo municipal, sem ampliação. A prefeitura confirma, também, que não haverá mudanças significativas no trânsito da cidade para a votação.