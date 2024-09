Novas paradas de ônibus começam a ser instaladas em Esteio

Depois do início da nova empresa de transporte coletivo e do novo sistema de bilhetagem eletrônica do EsteioMob, que começaram a operar no dia 7 de setembro, os passageiros do transporte público municipal de Esteio estão ganhando, agora, novos abrigos. Inicialmente, serão 62 novas paradas em toda a cidade. Elas começaram a ser instaladas na semana passada, no terminal junto à estação Trensurb e próximo à sede da prefeitura, que está investindo R$ 613,8 mil no projeto.

Construídos pela Floripaineis Comércio e Serviços Ltda, empresa com sede na capital catarinense, vencedora do processo licitatório, os abrigos têm estrutura metálica, laterais e fundo em vidro e cobertura em ACM (alumínio composto). As paradas, que contam com bancos, serão adesivadas e terão outros elementos de identificação, além de contarem com o QR Code onde será possível consultar quais linhas passam por ela.

Com o início da operação do EsteioMob, os passageiros que circulam nas linhas esteienses ganharam 356 novos horários por semana. Ao todo, serão mais de 2 mil horários semanais oferecidos. Para sermos mais exatos, serão 2.051, um crescimento de 21% em relação a frequência de viagens atual.

De segunda a sexta-feira, os horários, que serão operados pela Viação Santa Clara (Visac), passarão de 312 para 369. Aos sábados, serão acrescidos mais 60 novas viagens, chegando a 150 por dia, e, aos domingos, subirão de 45 para 56.