Viação Santa Clara inicia operação dos ônibus em Esteio

operados pela Viação Santa Clara (Visac) bilhetagem eletrônica gerenciada pela Prefeitura de Esteio através de contrato com a Companhia de Urbanismo de Novo Hamburgo (Comur). Os usuários do transporte coletivo de Esteio tiveram o primeiro dia útil de contato com os novos ônibus,, nesta segunda-feira (9). Iniciado a 0h do sábado (7), o EsteioMob é um sistema novo, operado pela empresa vencedora da licitação para substituir a Hamburguense na prestação do serviço, e agerenciada pela Prefeitura de Esteio através de contrato com a Companhia de Urbanismo de Novo Hamburgo (Comur).

Para atender à população, a Visac conta com 34 veículos, entre vans, micro-ônibus, ônibus normal e midi (tamanho entre um micro-ônibus e um ônibus normal). Em algumas linhas e determinados horários, com número de passageiros reduzidos, são utilizados os veículos menores. Desta frota, seis veículos são zero quilômetro, oito foram fabricados em 2024 e têm baixa quilometragem e 20 têm até cinco anos de uso, item estabelecido no edital aberto para a seleção da nova empresa - na média geral, os coletivos tem 1,79 ano de uso. Todos os carros, conforme previsto em edital, possuem sistema de ar condicionado e são dotados de equipamentos de acessibilidade.

Com o início da operação do EsteioMob, os passageiros que circulam nas linhas esteienses ganharam 378 novos horários por semana. Ao todo, são mais de 2 mil horários semanais oferecidos. De segunda a sexta-feira, os horários passaram de 312 para 374. Aos sábados, serão acrescidos mais 53 novas viagens, chegando a 158 por dia, e, aos domingos, subiram de 45 para 60.

A partir desta segunda-feira (9), o recadastramento e/ou cadastramento de novos cartões de quem usa meia passagem ou tem direito à gratuidade deve ser feito diretamente na loja do EsteioMob, que fica na rua Garibaldi, 194, no Centro. O atendimento será feito, prioritariamente, através de agendamento pela internet. Passageiros entre 60 a 64 anos com baixa renda ou pessoas com deficiência que tenham direito à gratuidade, mas que não estão cadastradas poderão fazer a solicitação. Novos cadastros passam por análise, que pode levar até 30 dias para resposta.