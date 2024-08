Viação Santa Clara assume a gestão dos ônibus de Esteio

A Viação Santa Clara (Visac) será a nova prestadora do serviço do transporte público de Esteio, na Região Metropolitana, a partir de 7 de setembro. O contrato da licitação assinado pela companhia, em maio, será de cinco anos, podendo ser prorrogado por igual período com a prefeitura. Recentemente, a empresa assumiu a gestão da frota de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

Desde 2022, a Viação Hamburguesa é responsável pela circulação dos coletivos, em Esteio. A empresa foi contrata de forma emergencial para a prestação do serviço.

Entre as mudanças que a nova gestão realizará no transporte coletivo, estão o aumento da oferta de horários em dias úteis que passará de 312 para 316. E, aos sábados, serão 109 horários - atualmente são 90. O valor da passagem permanece no valor de R$ 4,00 sem previsão de aumento, segundo a prefeitura.

Além disso, a Visac irá iniciar a operação com uma frota de 33 veículos com, no máximo, cinco anos de uso. Os coletivos deverão ter ar condicionado e acessibilidade. Ao todo, serão seis vans micro-ônibus, nove ônibus grandes e outros 18 veículos midiônibus (tamanho entre micro-ônibus e ônibus grande). Junto a isso, quatro carros ficarão como reserva, para serem utilizados em caso de algum eventual problema.

O prefeito Leonardo Pascoal, que fez a explanação de como será o funcionamento do EsteioMob e como será o serviço da Visac, destacou que o município inicia um novo ciclo. O chefe do Executivo lembrou que a concessão anterior do transporte coletivo municipal, realizada em 2012, iria até 2027, mas que, por uma série de problemas com o Consórcio Esteio Urbano, então operador, o contrato foi rompido em setembro de 2022 e uma nova empresa, a Hamburguesa, foi contratada de forma emergencial para a prestação do serviço.

A nova licitação para a escolha da concessionária para operar de forma definitiva, vencida pela Santa Clara, foi aberta em abril deste ano e o contrato foi assinado em maio. Em julho, foi firmado o contrato com a Comur. Pascoal apresentou o novo modelo de pontos de ônibus, que serão feitos em vidro com cobertura em ACM, espécie de acrílico, e que serão instalados, inicialmente, em 50 pontos da cidade.

O Cartão TEU, utilizado hoje nos ônibus da cidade, será substituído pelo novo sistema de bilhetagem eletrônica, a EsteioMob. O Comur fará a instalação de todos os equipamentos necessários nos coletivos, como, os validadores e as câmeras de reconhecimento facial, além de fazer a venda de créditos e prestar atendimento à população. Os coletivos não terão cobradores.

Para os usuários que tem gratuidade - idosos e pessoas com deficiência - ou que paguem meia passagem - estudantes e professores - é preciso realizar um recadastramento entre dos dias 19 de agosto e 6 de setembro no Salão Nobre da Prefeitura de Esteio. É necessário apresentar documento de identificação com foto e comprovante de residência em Esteio, além de outros documentos que comprovem o direito requerido.

Além disso, as vendas de saldo para estudantes e professores - que pagam meia passagem - e para os demais passageiros do transporte coletivo que utilizam o Passe Antecipado serão feitas através de Chatbot (por meio do WhatsApp) que ainda será inaugurado. O pagamento será realizado através de boleto e de Pix. O serviço estará disponível em setembro.