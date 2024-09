Nova Petrópolis sedia evento de voleibol no fim de semana

Cerca de 1.500 atletas estão inscritos para a 8ª edição do Dia Estadual do Voleibol, que ocorrerá no fim de semana no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. De acordo com os números, o encontro esportivo baterá recorde de participações pelo terceiro ano consecutivo, o que leva à necessidade de dividir a programação em dois dias.

Nos dois dias, o evento terá cerimônia de abertura oficial às 10h, com a participação de autoridades. Além disso, no sábado (28), às 19h, ocorrerá no Plenarinho um momento de homenagem pelos 70 anos da Federação Gaúcha de Voleibol (FGV). A entidade é uma das realizadoras do Dia Estadual do Voleibol, junto com o município de Nova Petrópolis e o projeto Vôlei Nova Petrópolis.

De acordo com os organizadores, o evento terá a participação de 795 crianças e jovens no sábado e 683 no domingo (29). Eles são oriundos das cidades de Nova Petrópolis (a maior delegação, com 214 inscritos), Bento Gonçalves, Encantado, Farroupilha, São Leopoldo, Antônio Prado, Teutônia, Guaíba, Caxias do Sul, Panambi, Campo Bom, Gravataí, Porto Alegre, Tramandaí, Lajeado, Santa Maria, Dois Irmãos, Estância Velha, Cotiporã, Venâncio Aires, São Jerônimo, Santa Cruz do Sul e Osório.

Confirmando-se os 1.478 atletas inscritos, o 8º Dia Estadual do Voleibol baterá um novo recorde de participantes. O evento não teve realização em 2020 e 2021 por causa da pandemia de Covid-19. Em 2022, foram cerca de 800 atletas. Já em 2023, o número saltou para 1.200, gerando a necessidade de realizar o evento em dois dias.