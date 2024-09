Hospital de Antônio Prado integra projeto nacional

Em parceria com o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (Pronon), o município de Antônio Prado, por meio do Hospital São José, deu início a uma campanha inédita para a detecção precoce do câncer de esôfago e intestino. O projeto investiu em equipamentos de alta tecnologia para a realização de colonoscopias e endoscopias e em profissionais especializados para realizar consultas e exames.

A campanha oferece consultas com gastroenterologistas e a realização de exames de forma gratuita para a população. A iniciativa visa ampliar o acesso aos serviços de saúde e reduzir as filas de espera para o diagnóstico do câncer. Serão oferecidas aproximadamente 3 mil consultas e 1,5 mil exames ao longo dos próximos 18 meses.

A iniciativa é direcionada principalmente a adultos com mais de 45 anos ou com histórico familiar de câncer gastrointestinal. No entanto, também serão atendidos pacientes que apresentem sintomas de problemas digestivos, bem como aqueles que buscam exames preventivos.

Para agendar uma consulta, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde de Antônio Prado e fazer o agendamento, ou procurar diretamente o Hospital São José. O investimento será de R$ 3 milhões, obtido por meio do Pronon.