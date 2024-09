Hospital Regional de Santa Maria realiza procedimento inédito

Em uma cirurgia realizada no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e que durou seis horas, foram implantados dois eletrodos para estimulação cerebral profunda (DBS) em um paciente de 55 anos com doença de Parkinson. O procedimento, realizado através do Sistema Único de Saúde (SUS), foi o primeiro do gênero realizado na instituição, que pertence ao Estado e é administrada pela Fundação de Cardiologia de Porto Alegre.

O DBS - sigla em inglês para deep brain stimulation - é considerado o procedimento cirúrgico mais eficiente no tratamento do Parkinson, doença degenerativa do sistema nervoso que afeta os movimentos do corpo. Na maioria dos pacientes, ele alivia sintomas como tremores e rigidez, recuperando funções perdidas. O eletrodo é indicado somente para pacientes que não melhoram com medicamentos.

Na cirurgia, realizada pelo neurocirurgião Paulo Roberto Franceschini e a equipe médica do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia (Ceanne) do HRSM, dois eletrodos foram implantados em uma região do cérebro responsável pelo controle de sintomas motores da doença. Na primeira parte, o paciente permaneceu acordado para que pudessem ser realizados testes neurológicos, garantindo o correto posicionamento dos eletrodos.

Em seguida, já sob efeito de anestesia geral, foi feita a segunda fase do procedimento, com o implante das extensões e do neuroestimulador, dispositivo conhecido como marca-passo cerebral. Após a recuperação no centro cirúrgico, o paciente foi encaminhado na mesma noite para a unidade neurológica, onde permaneceu aguardando a alta sem apresentar sintomas. Quando for ativado, em ambulatório, o neuroestimulador passará a aplicar estímulos elétricos no paciente.