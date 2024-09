Temporal provoca estragos e suspende aulas no interior de Encruzilhada do Sul

O município de Encruzilhada do Sul, no Vale do Rio Pardo, registrou estragos em função das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde domingo. As localidades de Vau dos Prestes e Abranjo foram as mais afetadas e, para garantir a segurança dos estudantes, as aulas do interior estão suspensas até sexta-feira (27). Além disso, equipes da Defesa Civil do município, Bombeiros, secretarias de Transportes e Cidadania e Inclusão Social ainda estão fazendo o levantamento dos estragos para auxiliar as famílias atingidas.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil do município, Carina Ourives, em torno de 10 residências foram afetadas. Além disso, estradas estão obstruídas e árvores e postes caíram, deixando o interior da cidade às escuras. "Precisamos desobstruir as vias para conseguir chegar nas residências e avaliar a extensão dos estragos. Os acessos estão encharcados e com muito lodo, por isso a necessidade de suspender as aulas", esclarece. A Defesa Civil irá distribuir lonas para os necessitados (em torno de 100 metros) e, caso seja necessário, o salão comunitário da localidade poderá ser requisitado e disponibilizado como abrigo.

Essa é a terceira vez no ano que Encruzilhada do Sul é afetada por um desastre climático. Foram 219mm de acumulado de chuva nos últimos dias. Em agosto, um forte vendaval deixou um rastro de destruição, em especial na região do Abranjo. A cidade também foi fortemente afetada com o desastre climático que atingiu o Estado em maio. Na época, a prefeitura chegou a decretar situação de emergência no auge da catástrofe, com sete mil pessoas prejudicadas direta ou indiretamente. Moradores precisaram ser realocados em casas de parentes ou se utilizaram do aluguel social. Estradas e acessos foram destruídos e aulas precisaram ser suspensas.