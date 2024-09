Arroio em Rio Grande começa a transbordar por conta da chuva

A prefeitura de Rio Grande informou, nesta terça-feira (24), que já está trabalhando com a montagem de um abrigo para receber possíveis desabrigados em função do elevado nível do Arroio das Cabeças, na Vila da Quinta. Equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Cidadania e Assistência Social são as responsáveis pelo abrigo, organizado na Escola Vila da Quinta.



De acordo com informações de monitoramento do município, o arroio já apresenta transbordamento, atingindo residências da região. Aqueles que precisarem de resgate podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A Sala de Situações da Defesa Civil de Rio Grande acompanha permanentemente o cenário. Segundo dados da Sala, o acumulado de chuvas no município em 24 horas foi de 104 milímetros. Segundo a Defesa Civil estadual, a cidade é terceira com maior precipitação nas últimas 48 horas. Já nos últimos 30 dias, foram 272mm de chuva na cidade. A Sala de Situações da Defesa Civil de Rio Grande acompanha permanentemente o cenário. Segundo dados da Sala,. Segundo a Defesa Civil estadual, a cidade é terceira com maior precipitação nas últimas 48 horas. Já nos últimos 30 dias, foram 272mm de chuva na cidade.