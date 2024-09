Taquari recebe o plantio de mudas de projeto estadual

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul realizou mais uma edição do projeto SemeAr, em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) e o Comando Militar do Sul, integrantes da Operação Taquari 2. A ação, que prevê a revegetação de áreas atingidas pelas enchentes, é alusiva ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

Em Taquari, foi feito o plantio de mudas nativas em área de preservação permanente do Rio Taquari, no Parque do Capão. A ação Replantando a Mata Ciliar no Rio Taquari foi realizada por integrantes da Sema, alunos da rede pública de ensino, voluntários e militares.

De acordo com a coordenadora da assessoria de Educação para a Sustentabilidade da Sema, Mariela Secchi, foram plantadas mais de 500 mudas, que foram doadas ao projeto. O Rotary Club também apoiou a ação. Mariela ressaltou, ainda, que as atividades fazem parte do Projeto de Educação Ambiental em Riscos de Desastres, que está sendo construído junto ao Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas.

Em Imigrante, alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Arco Íris e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio realizaram o plantio simbólico de mudas de espécies nativas. A ação começou na outra semana, quando foi realizada uma oficina para 160 alunos da rede pública de ensino sobre a germinação de sementes.

O projeto SemeAr é uma parceria entre o Comando Conjunto da Operação Taquari 2, o Ibama, a Sema e as prefeituras de Taquari e de Imigrante. A primeira ação do projeto ocorreu em 17 de julho, com o lançamento de aproximadamente cinco milhões de sementes de 28 espécies nativas sobre áreas de encosta dos municípios de Marques de Souza, Santa Clara do Sul e Pouso Novo.